Владивосток, , 05:27 — REGNUM В течение 2019 года на дорогах Приморья патрульными экипажами ДПС было задержано 10 614 водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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К административной ответственности привлечены 5 942 пьяных водителя и 4 672 автомобилиста, отказавшегося от прохождения медосвидетельствования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье двое мужчин, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, угнали школьный автобус, но были вскоре задержаны экипажем ДПС.