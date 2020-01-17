Вичуга, Ивановская область, , 05:50 — REGNUM Пожар, возникший ночью в частном жилом доме в городе Вичуга Ивановской области, ликвидирован, есть пострадавшие. Об этом 17 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ивановской области.

Сообщение о возгорании по адресу: Ивановская область, г. Вичуга, ул. Клубная, д. 8 поступило в дежурную службу 17 января в 01:25 по местному времени. Первые пожарно-спасательные расчёты прибыли на место пожара уже через три минуты.

В 02:05 пожар был локализован, а в 02:10 — полностью ликвидирован. Сообщается, что пожаром был поврежден частный дом на площади 100 квадратных метров.

Во время ночного пожара пострадали люди, но кто и в какой степени — не уточняется.

В тушении огня принимали участие 26 человек и 10 единиц техники.