Петропавловск-Камчатский, , 05:06 — REGNUM Подпольный клуб игры в покер обнаружили полицейские на Камчатке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СК РФ региона.

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Как выяснили следователи, на протяжении длительного времени преступники организовывали игры в покер в зданиях торгового центра и бара Петропавловска-Камчатского. Все подозреваемые были задержаны во время игры в покер. За игорными столами в момент задержания находились 12 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске под суд пойдут организаторы подпольного казино — двое мужчин-владельцев нелегального бизнеса и три женщины, нанятые на работу.