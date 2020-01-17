Ухань, Китай, , 04:46 — REGNUM Второй смертельный случай в результате заболевание коронавирусом нового типа был зафиксирован в китайском городе Ухань, сообщает агетство Reuters.

Сообщается, что 69-летний мужчина был госпитализирован с масштабными повреждениями внутренних органов. Предполагается, что он скончался в результате заболевания коронавирусом нового типа. Это уже второй случай смерти от ранее неизвестного вируса. В настоящее время это заболевание диагностировано у 41 пациента в городе Ухань.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января первый случай заражения коронавирусом нового типа был зафиксирован в Японии. Отмечалось, что заболевший является гражданином Китая из провинции Ухань, который проживает в Японии. Японские власти уже распорядились создать кризисный отдел из-за вспышки заболевания.

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