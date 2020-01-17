Петропавловск-Камчатский, , 05:03 — REGNUM Министерство образования Камчатки незаконно исключило сироту 18 лет из очереди на получение жилья. На защиту девушки встал закон, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Камчатского края.

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Чиновники оставили сироту без права на жильё на том основании, что у неё имеется 1/3 доли квартиры в селе, а также прописка в квартире опекуна. Однако на защиту прав сироты встала прокуратура. Прокурор объяснил: в квартире, где у сироты есть 1/3 доли, девочка жить не может, поскольку там прописаны ещё 4 человека — на площади в 43 кв.м. А временная регистрация в квартире опекуна и вовсе не даёт ей правового статуса нанимателя или члена семьи. Суд, в который в интересах сироты обратилась с иском прокуратура, исковые требования удовлетворил и восстановил права девочки.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема бездомных сирот особенно актуальна для регионов ДФО. Неоднократно на митинги и голодовки выходили повзрослевшие, но все ещё бездомные сироты в Хабаровском крае и Приморье.