Владивосток, , 04:39 — REGNUM В течение последних пяти лет в Приморье наблюдается снижение показателя распространённости острых отравлений спиртсодержащими жидкостями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.

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По предварительным данным за 2019 год этот показатель составил 19,5 случаев на 100 тысяч населения, что ниже показателя прошлого года на 9,3% и ниже показателя за последние пять лет на 38,5%. В тоже время показатель смертности от острых отравлений спиртосодержащей продукцией за 2019 год среди населения Приморья составил 6,9 случаев на 100 тысяч населения, при этом снижение за последние пять лет составило 14,8%.

В структуре острых отравлений спиртосодержащей продукцией ведущие места занимали: острые отравление этиловым спиртом (75,0%), отравления суррогатами алкоголя (16,2%), отравления метиловым спиртом (6,0%).

Как сообщало ИА REGNUM, в результате отравлений некачественным алкоголем или чрезмерным его употреблением в 2019 году в Тульской области умерло 267 человек.