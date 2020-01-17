Якутск, 17 января 2020, 04:36 — REGNUM В Якутии обнаружена незаконная добыча россыпного шлихового золота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по республике.
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Оперативники выяснили, что старательская артель «Пламя», имея лицензию на пользование недрами в Нерюнгринском районе, расширила территорию освоения за пределами действия разрешения. В результате незаконной деятельности старатели добыли природное россыпное шлиховое золото весом около трёх кг на 9 млн рублей. Драгметалл хотели продать через аффинажный завод.
Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер в золотодобывающей промышленности России — Магаданская область в 2019 году на месяц раньше выполнила план по добыче.