Панама, , 04:26 — REGNUM Семеро человек были убиты во время обряда по изгнанию духов в Панаме, передает телеканал CTV со ссылкой на заявление местных властей.

Сообщается, что полицейским удалось обнаружить в джунглях последователей некого культа, в ходе которого проводился обряд по изгнанию духа. «Проповедники» привязывали захваченных детей и избивали их деревянными дубинами и библиями. Некоторых пострадавших сжигали или рубили при помощи мачете, чтобы «избыть грехи».

В результате пыток погибли семь человек. Также полицейским удалось освободить 14 человек, которые подверглись истязаниям во время обряда. Представители местных властей уже окрестили служителей этого культа «сатанинской сектой». Отмечается, что сектанты объявились в Панаме лишь несколько месяцев назад. Ведется расследование.