Село Оймякон, Якутия, , 04:15 — REGNUM Ранним утром 17 января в пищеблоке детского сада № 23 в селе Орто-Балаган Оймяконского района Якутии случилось возгорание.

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О пожаре на территории детского сада сообщил диспетчер Оймяконского пожарно-спасательного гарнизона. Прибывшие пожарные приступили к тушению. На момент возгорания детей в саду ещё не было.

Специалисты разбираются в причинах пожара, пишет ЯСИА.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в частном доме поздним вечером 15 января в посёлке Талый в городе Шахты. Погибли мужчина и женщина.