Владивосток, , 04:11 — REGNUM В Приморье зафиксировано превышение эпидемиологического порога по острым респираторно-вирусным заболеваниям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Роспотребнадзора Приморья.

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По данным ведомства, на второй неделе 2020 года на территории Приморья заболеваемость ОРВИ регистрируется выше уровня эпидемического порога на 29,8% по всем группам населения. Среди лабораторно подтвержденных случаев гриппа, выявляется вирус гриппа В (91,5%), на долю вирусов гриппа A (H1N1) 2009, A (H3N2) приходится 8,5%.

Также в ведомстве отметили, что основным и тяжелым осложнением гриппа является внебольничная пневмония, которая в запущенных случаях может привести к летальному исходу.

Как сообщало ИА REGNUM, для профилактики острых респираторно-вирусных заболеваний Роспотребнадзор советует чаще гулять.