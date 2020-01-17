Спасск-Дальний, Приморский край, , 03:55 — REGNUM Двое жителей Спасска-Дальнего в Приморье в состоянии алкогольного опьянения угнали оставленный на улице школьный автобус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД Приморья.

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Двое местных жителей, 28 и 29 лет отроду, воспользовавшись временным отсутствием водителя, угнали школьный автобус и поехали кататься по улицам города. Судимые угонщики были остановлены нарядом ДПС. В настоящее время угон транспортного средства трактуется как кража имущества, а стоимость школьного автобуса оценена в 1,3 млн рублей.

Угонщикам грозит теперь внушительный тюремный срок. На данный момент расследование уголовного дела завершилось. В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае к смертной казни приговорён угонщик автобуса, который убил 8 человек.