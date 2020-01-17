Москва, , 03:26 — REGNUM Видеозапись экстренной посадки российского авиалайнера Sukhoi Superjet 100 на недостроенную полосу рядом с аэропортом Домодедово опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как самолет плавно садится на полосу. При этом, в момент посадки среди пассажиров в салоне нет никакой паники.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января пассажирский самолет SSJ-100, летевший рейсом Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта «Домодедово». В результате инцидента пострадавших нет. Причиной посадки могла быть ошибка экипажа, перепутавшего из-за плохой погоды новую полосу с действующей.

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