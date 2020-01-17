Южно-Сахалинск, , 03:08 — REGNUM Пять пожаров было потушено спасателями за 16 января в Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Сообщается, что три пожара произошли в частных домах в Углегорске и Шахтерске. В одном из них причиной возгорания стал диван, в другом — подгоревшая на плите пища. Еще одно возгорание произошло в Тымовском — там в результате пожара пострадал сарай. Пятый пожар произошел на Курильских островах, в Малокурильском. Там огонь охватил веранду и крышу двухэтажного дома. В результате всех случаев возгорания пострадавших не было.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января пожарные ликвидировали возгорание в кафе в Камчатском крае. В результате пожара заведение оказалось повреждено на 30%, пострадавших не было.

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