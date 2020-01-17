Санкт-Петербург, , 01:24 — REGNUM Маршрутный автобус сбил пешехода на Выборгском шоссе в Петербурге, сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщается, что водитель маршрутного такси «Газель» сбил мужчину в районе дома № 208 на Выборгском шоссе. От полученных травм пешеход скончался. По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов на трассе в Ростовской области. Сообщалось, что пешеходы находились на проезжей части «без цели перехода дороги». В результате ДТП один из пострадавших скончался, второй получил серьезные травмы и был госпитализирован.

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