Урумчи, Китай, , 00:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в городе Куча в округа Аксу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

Толчки были зафиксированы в 16:32 по Пекину, сообщили в Китайском сейсмологическом центре. Жертв, пострадавших или разрушений зафиксировано не было, в том числе потому, что эпицентр расположен в ненаселенном районе, отметили в местном департаменте общественной безопасности.

Эпицентр толчков залегал по координатам 41,21 градуса северной широты и 83,6 градуса восточной долготы на глубине 16 км. Как сообщало РЕГНУМ, 26 декабря в городском округе Сяогань провинции Хубэй в центральном Китая произошло землетрясение магнитудой 4,9.

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