Мадрид, , 00:32 — REGNUM Обвинение в нанесении побоев женщине предъявлено президенту Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу. Об этом 16 января сообщает портал El Mundo Deportivo.

По данным портала, инцидент произошёл в доме у Рубиалеса в июле 2017 года. По предварительной информации, глава Федерации по футболу схватил за руку и сильно толкнул архитектора Ясмин Эйд-Макхех, которая выполняла работы у него в доме.

У пострадавшей были диагностированы медиками ушибы и другие травмы на рёбрах и запястье. Как заявила женщина, ей пришлось потратить на восстановление здоровья 262 дня.

Дело в отношении Рубиалеса будет рассматриваться судом Валенсии. Женщина предъявила к спортивному чиновнику иск на сумму 21 тыс. евро за причинение морального и физического вреда здоровью.

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