Москва, , 23:28 — REGNUM Инспекторы Ространснадзора проведут внеплановые проверки в связи с жёсткой посадкой самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» в московском аэропорту «Домодедово», сообщили 16 января в пресс-службе ведомства.

Управлением госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому ФО будет проведена проверка в «ИрАэро». Аналогичным управлением по Центральному ФО будут проверены органы Госкорпорации по организации воздушного движения в России.

«Предметом обеих проверок станет соблюдение требований, установленных воздушным законодательством», — уточнили в Ространснадзоре.

Напомним, днём 16 января пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс Сабетта — Москва, совершил экстренную посадку на недостроенную взлётно-посадочную полосу аэропорта «Домодедово». В результате инцидента никто не пострадал.

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