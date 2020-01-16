Варшава, , 23:26 — REGNUM Дело и гибели 70-летнего фермера расследуют сотрудники полиции в Свентокширском воеводстве в Польше. Об этом 16 января сообщает Daily Star.

Мужчина проживал в одиночестве на своей ферме в городе Осек и занимался разведением свиней. Однако в период с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года мужчина пропал. Полицейскими были найдены лишь останки фермера.

Предполагается, что фермер во время новогодних праздников сильно выпивал. Его останки были обнаружены возле дома, вокруг них было много свиней, которые паслись на территории фермы и по её окрестностям.

Как сообщают следователи, скорее всего, фермера загрызли его же свиньи. При этом отмечается, что ранее никто из правоохранителей не сталкивался с подобными случаями на практике и точная причина смерти будет установлена по результатам экспертизы. Все свиньи и поросята, находившиеся на ферме, будут усыплены.

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