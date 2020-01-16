Москва, , 23:26 — REGNUM Трое детей пострадали при бытовой ссоре соседей в коммунальной квартире в центре Москвы. Об этом 16 января сообщила журналистам старший помощник руководителя Главного следственного управления следственного комитета по городу Юлия Иванова.

По предварительной информации, бытовая ссора между соседями произошла вечером 16 января в коммунальной квартире в центре Москвы. В результате дети ссорившихся получили телесные повреждения.

Одна из пострадавших, девочка 16-ти лет, была госпитализирована. В настоящее время её жизни и здоровью ничто не угрожает.

В связи с фактом травмирования детей проводится доследственная проверка. Изучаются причины и обстоятельства произошедшего. Следователи проводят опрос очевидцев и участников конфликта.

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