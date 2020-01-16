Идлиб, Сирия, , 23:12 — REGNUM Сообщения ряда СМИ об ударах российской авиации по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб опроверг руководитель российского центра по примирению в Сирии Юрий Боренков. Об этом 16 января он заявил журналистам.

Как пояснил Боренков, сообщения ряда СМИ об ударах российской авиации по гражданским объектам в зоне деэскалации Идлиб не соответствуют действительности.

Боренков добавил, что с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляли.

Напомним, режим прекращения огня был введён в Идлибской зоне деэскалации в соответствии с договоренностями, достигнутыми с турецкой стороной, с 14:00 мск 9 января 2020 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что армия Сирии возобновила военную операцию по зачистке террористов в Идлибе.

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