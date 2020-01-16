Москва, , 22:35 — REGNUM Более 10 тысяч человек были эвакуированы с 30 объектов из-за анонимных угроз взрыва в Москве. Об этом 16 января сообщил журналистам источник в экстренных службах города.

Люди были эвакуированы в том числе, из восьми школ и из храма Христа Спасителя. По состоянию на 20:00 мск правоохранителями была получена информация о минировании 30 объектов в Москве с массовым пребыванием людей.

На всех объектах была проведена эвакуация, после чего они были проверены на наличие взрывоопасных устройств.

Информация об угрозах взрыва оказалась ложной.

Ранее ИА REGNUM сообщало о «минировании» неизвестными злоумышленниками в Москве 300 объектов в течение суток.

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