Алеппо, Сирия, , 22:35 — REGNUM До семи человек возросло количество жертв ракетной атаки террористов на жилые кварталы сирийского города Алеппо. Об этом 16 января сообщает агентство SANA.

Ракетному обстрелу со стороны террористов подвергся район Суккари, особенно пострадал рынок. На настоящее время число погибших возросло до семи, среди них один ребёнок и четыре женщины.

После атаки террористов в больницу были доставлены 18 пострадавших, трое из них находились в критическом состоянии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о четырёх погибших в результате ракетного обстрела террористами жилых кварталов Алеппо.

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