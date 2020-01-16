Мадрид, , 22:34 — REGNUM Испанский банкир Хайме Ботин был приговорён судом Мадрида к штрафу и тюремному сроку за попытку вывезти за пределы Испании картины художника Пабло Пикассо. Об этом 16 января сообщает газета El Confidencial.

83-летний банкир подозревается в намерении продать картину Пикассо «Голова молодой женщины», несмотря на запрет министерства культуры королевства. По данным стороны обвинения, банкир в 2015 году перевёз картину, которая изначально была его собственностью, на Корсику. Там она была изъята французскими таможенниками в связи с отсутствием документов, разрешающих вывоз, и передана Испании. Сейчас картина находится в хранилище музея Королевы Софии в Мадриде.

Картина была включена в список национального исторического достояния Испании и оценивается в сумму около 26,2 млн евро. Ранее Ботин предпринимал попытку продать картину на аукционе, но торговый дом Christie's запросил разрешение на продажу от министерства культуры Испании. В разрешении было отказано, также был наложен временный запрет на вывоз работы Пикассо из страны.

Банкир был приговорён к 18 месяцам тюрьмы и к штрафу в 52,4 млн евро. Решение суда Мадрида может быть обжаловано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении в лондонском музее вандалом картины работы Пабло Пикассо «Бюст женщины»

Читайте ранее в этом сюжете: В лондонском музее вандал повредил «Бюст женщины» кисти Пикассо