Магас, , 21:29 — REGNUM Уголовное дело по факту разрушения вандалами арочных проёмов в средневековых родовых башнях комплекса Бейни в высокогорном Джейрахском районе Ингушетии возбуждено сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 16 января сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отделением МВД России по Джейрахскому району было возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия, в связи с повреждением неизвестными вандалами средневековых башен на территории Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком до трёх лет.

По данным следствия, неустановленными злоумышленниками был нарушен исторический облик башенного комплекса Бейни, башни Бэрер-Гала и усадьбы Утен-Гала. В них были выбиты камни из общих и фасадных кладок и из арочных проёмов. Группа неизвестных ночью выломала арочные камни башен, спустив их вниз и приготовив для вывоза. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой района.

Башенный комплекс Бейни является объектом культурного наследия, он включает в себя восемь башен с пристройками и оборонительными стенами. Кроме того, Бейни ранее являлось фамильным родовым поселением и имеет особое значение для потомков ингушей, проживавших ранее в этих башнях.

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