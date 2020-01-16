Тула, , 21:19 — REGNUM Почти 400 случаев отравления спиртным было зарегистрировано, по данным Роспотребнадзора, в Тульской области. Об этом 16 января сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Согласно поступившей информации, алкогольное отравление является наиболее часто встречающимся видом интоксикации. В 80% случаев отравление спиртным происходит среди мужчин, чаще всего случаи алкогольное отравление происходит среди безработного населения.

Всего в регионе было зарегистрировано 396 случаев отравлений спиртосодержащей жидкостью. Это намного меньше, чем за аналогичные периоды в 2017 году (669 случаев) и в 2018 году (603 случая).

Случаев летального исхода в результате отравлений при употреблении алкоголя за 2019 год в Тульской области было зафиксировано 267. Для сравнения, в 2017 году таких случаев зафиксировано 308, в 2018 — 296. При этом случаев летального исхода при отравлении метиловым спиртом отмечено 17 (100% случаев отравления).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 30% жителей России отказались от употребления алкоголя в новогодние праздники.

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