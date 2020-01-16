Сыктывкар, , 20:53 — REGNUM Имущественный ущерб от пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойл-Ухтанефтепереработка» составил 14 млн рублей. Об этом на заседании в правительстве Коми заявил глава республиканского минпрома Александр Ремига, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава минприроды Коми Роман Полшведкин, в свою очередь, завил, что компании предстоит выплатить около 90 тысяч рублей за превышение допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. 40% этой суммы уйдет в бюджет Коми, еще 60% — в бюджет Ухты.

В то же время Полшведкин отметил, что попадание нефтепродуктов в природную среду, в водные объекты в результате ЧП не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул 9 января. Площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек. Позже в МЧС сообщили, что силами ведомства на предприятии удалось предотвратить 64 взрыва.