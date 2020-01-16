Прая, , 20:34 — REGNUM Суд над моряками из России, задержанными в связи с подозрениями в крупной контрабанде наркотиков, должен начаться до конца января в Кабо-Верде. Об этом 16 января сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Веллера, координирующего взаимодействие адвоката моряков и их семей.

По данным Веллера, суд над российскими моряками должен состояться до конца января. В настоящее время состояние моряков не вызывает опасений.

Пресс-служба посольства РФ в Кабо-Верде сообщила, что оповестила родственников моряка, который скончался в городской больнице Праи от острого колита и в настоящее время решается вопрос о транспортировке его тела в Россию.

Веллер подтвердил эту информацию и добавил, что вопрос транспортировки упирается в деньги, поэтому сейчас ведутся переговоры между семьёй моряка и посольством в поисках оптимального решения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что грузовое судно ESER, на котором находились российские моряки, было задержано в порту Прая в январе 2019 года. Под стражу были взяты 12 российских моряков, девять из них являются жителями Мурманска. Моряки подозреваются в контрабанде 9,5 тонн кокаина.

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