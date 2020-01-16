Мегион, Югра, , 20:30 — REGNUM В Югре по подозрению кражи банкомата с 6,3 млн рублей задержали 27-летнего гражданина Молдавии городе в Нижневартовске. При обыске у него изъята часть похищенных денег, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Преступление было совершено в декабре 2019 года в городе Мегионе. Кражу банкомата обнаружили сотрудники торгового центра утром, по прибытию на работу.

Было установлено, что похитители взломали двери торгового центра беспрепятственно, так как вход в здание не был оборудован сигнализацией и не охранялся.

По факту возбуждено уголовное дело по п."б» ч. 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). На сегодня личности четырёх подозреваемых установлены. На месте их временного проживания найдены инструменты, которыми взламывался торговый центр. Вскрытый банкомат без денег обнаружен в одном из дачных кооперативов.