Архангельск, , 20:24 — REGNUM Большая часть Архангельска осталась без воды — из-за аварии на электростанции на центральных очистных сооружениях водопровода произошло отключение электричества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

С 17:30 воды нет в центральной части города, а также в Соломбальском и Маймаксанском округах.

В мэрии ИА REGNUM сообщили, что электроснабжение уже восстановлено, идет запуск насосных агрегатов и восстановление параметров давления. Однако воды в домах пока нет, у пунктов продажи питьевой воды выстраиваются очереди.