Сыктывкар, , 19:11 — REGNUM 30% поступающей на территорию Коми рыбы не соответствует требованиям. Об этом на пресс-конференции заявил руководитель республиканского Управления Россельхознадзора Виктор Макаркин, пишет Комиинформ.

По его словам, речь идет не о микробиологических показателях, которые устраняются при термической обработке. Речь идет о превышении показателей химических и токсических элементов: мышьяке, кадмии, ртути.

Ядовитую рыбу, как отметил глава ведомства, везут в Коми из Архангельской области и Мурманска: на территории этих субъектов, по его словам, имеются водоемы с естественным превышением солей тяжелых металлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году Росконтроль признал опасной для здоровья рыбу, производимую в Мурманской области.