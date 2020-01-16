Сыктывкар, , 18:46 — REGNUM Сумма взятки, которую получил глава МВД Коми Виктор Половников, составляет 25 млн рублей. Об этом сообщают Telegram-каналы со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Отмечается, что посредником при передаче денег стал генерал-лейтенант Фаяз Шабаев — бывший глава управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по республике Татарстан. Он получил наличными 10 миллионов рублей и передал большую часть Половникову. Еще часть средств была перечислена через фирмы-однодневки.

По данным источников, денежное вознаграждение Половников получал за непривлечение взяткодателя к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, Половников был задержан сегодня, 16 января. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Мера пресечения пока не избрана.