Салехард, , 19:28 — REGNUM Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Арго» с 15 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку на автодорогу из-за плохих метеоусловий в Ямало-Ненецком АО. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошёл днём 15 января возле посадочной площадки Ямбург. Известно об этом стало благодаря видео с кадрами посадки вертолёта, выложенного в соцсетях. Вертолёт Ми-8 с 15 пассажирами и тремя членами экипажа на борту вертолет выполнял рейс по маршруту Куст 36 Гыданский полуостров — поселок Коротчаево.

В связи со сложными погодными условиями в виде сильной метели, экипаж вертолёта принял решение о вынужденной посадке на проезжую часть автодороги. В результате инцидента никто не пострадал, воздушное судно повреждено не было. Через некоторое время после вынужденной посадки вертолёт продолжил путь в пункт назначения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности полётов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о появлении в социальных сетях видео с приземлением вертолёта Ми-8 на проезжей части на Ямале.

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