Ашхабад, , 18:42 — REGNUM Жители Лебапской области Туркмении столкнулись с большими проблемами из-за продолжающегося уже два года нашествия термитов, которые разрушают дома и хозпостройки, передает «Хроника Туркменистана».

Люди пытаются избавиться от вредных насекомых, два раза в месяц опрыскивая дома смесью воды и солярки, но это не дает какого-либо видимого результата. Из-за этого многие сельчане вынуждены бросить свои дома и переехать в другие районы, где им приходится снимать жилье.

Пострадавшие от нашествия термитов туркменистанцы обратились за помощью к местным властям, но те смогли только посоветовать им взять ипотеку на строительство домов коттеджного типа, которые обещают возвести через два года после внесения оплаты.