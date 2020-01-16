Дамаск, , 19:28 — REGNUM Шесть человек погибли, ещё 13 получили ранения в результате подрыва начинённого взрывчаткой автомобиля на северо-востоке Сирии. Об этом 16 января сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оппозиционной группировке «Свободная сирийская армия» (ССА).

Уточняется, что заминированный автомобиль взорвался у штаб-квартиры ССА в городе Сулюк.

В результате взрыва погибли шесть человек, двое погибших являлись турецкими офицерами, четверо были бойцами ССА. Кроме того, при взрыве пострадали 13 человек.

Ответственность за взрыв до сих пор ни одна из действующих террористических группировок на себя не взяла.

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