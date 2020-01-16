Чебоксары, , 18:28 — REGNUM Необычный случай произошёл в Чебоксарах, где подозреваемый в совершении грабежа сам позвонил в полицию, увидев ориентировку о себе в соцсетях. Но затем передумал и бросил трубку: оперативник не оставил «пропущенный» звонок без внимания, сообщили ИА REGNUM в МВД по Чувашии.

Расследование началось в декабре 2019 года, когда в полицию обратилась 43-летняя чебоксарка, у которой возле жилого дома неизвестный похитил сумку с документами. Восстанавливая хронологию дня, полицейские предположили, что до совершения грабежа женщина и злоумышленник могли посетить одну закусочную. Фотографию и видеозапись с участием подозреваемого разместили в соцсетях, на ориентировку наткнулся и сам подозреваемый.

«Мужчина позвонил полицейским по номеру телефона и хотел признаться в содеянном, однако после нескольких гудков передумал и сбросил звонок. Сотрудник уголовного розыска не оставил «пропущенный» звонок без внимания», — говорят в министерстве, отмечая, что вскоре подозреваемого задержали.

Мужчина признал вину, возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах вызвало резонанс разбойное нападение микрофинансовую организацию. По данным полиции, ограбление не удалось, а сам злоумышленник сбежал после того, как вместо денег ему предложили оформить кредит. На преступление, по словам подозреваемого, он пошёл ради девушки, с которой познакомился в интернете.

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