Берлин, , 18:22 — REGNUM Два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта на востоке Германии в федеральной земле Бранденбург. Об этом 16 января сообщает газета Tagesspiegel.

Самолёт разбился при заходе на посадку на аэродроме города Штраусберг. Самолёт рухнул на землю и загорелся.

Уточняется, что на борту самолёта находились два пилота, они погибли. В тушении пожара, возникшего при крушении самолёта, принимали участие около 20 человек, был задействован вертолёт спасателей.

В результате пожара самолёт сгорел полностью. Причины и обстоятельства падения самолёта выясняются.

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