Калуга, , 22:46 — REGNUM В Калужской области представителей московского бизнеса, принимавших участие в торгах на поставку электронного оборудования, будут судить за коммерческий подкуп. Об этом 16 января сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации калужского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

По данным прокуратуры, двое жителей Москвы, 40 и 42 лет, представляя на территории Калужской области интересы своей фирмы и желая иметь преимущества перед другими предпринимателями, передали должностному лицу предприятия, которое занималось организацией закупок электронного оборудования, вознаграждение в сумме 500 тыс. рублей.

Ещё на стадии предварительного расследования обвиняемые признали свою вину. Их дальнейшую судьбу решит суд. Предпринимателям может грозить наказание до семи лет лишения свободы.

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