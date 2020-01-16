Белгород, , 17:30 — REGNUM Водитель «Яндекс.Такси» несколько метров вёз на капоте мужчину в центре Белгорода, сообщает. Видео инцидента опубликовали 16 января в социальной сети.

Судя по записи, происшествие случилось на улице Вокзальной. Водитель провёз «пассажира» через перекрёсток, а затем остановился посреди проезжей части. Мужчина всё это время стучал по лобовому стеклу.

Пользователи соцсети назвали поездку «тариф сверх-эконом» или «эко-эконом». Один из подписчиков рассказал, что мужчины что-то не поделили «возле остановки ж/д вокзала и водитель «Рено» прокатил второго метров 500».