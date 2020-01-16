Батайск, Ростовская область, , 17:26 — REGNUM В одном из детских садов города Батайска Ростовской области проходит проверка. Воспитательницу подозревают в насилии над детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Информация, опубликованная в ряде местных масс-медиа, принята следователями к сведению. По некоторым данным, женщина «била детей ремнём, шнуром от мобильного зарядного устройства, заклеивала им рот».

Процессуальное решение по данному факту будет принято по итогам проверки.