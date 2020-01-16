Красногорск, , 17:17 — REGNUM Среди причин экстренной посадки пассажирского самолета SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную взлетно-посадочную полосу в аэропорту «Домодедово», рассматривается ошибка экипажа в сложных метеоусловиях. Об этом сегодня, 16 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Подмосковья.

Напомним, что пассажирский SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку не третью — недостроенную взлетно-посадочную полосу аэропорта «Домодедово».

В результатет инцидента никто не пострадал, все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы с борта самолет.

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