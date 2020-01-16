Ульяновск, , 17:14 — REGNUM В Ульяновске могло закончиться трагедией происшествие на теплотрассе. Мужчина упал в открытый люк, повиснув там вниз головой и ожидая в таком положении спасателей, сообщает ГУ МЧС по Ульяновской области.

ЧП произошло в Заволжском районе Ульяновска. Очевидец сообщил, что услышал крики о помощи, проходя мимо теплотрассы на улице Рабочей. Как оказалось, мужчина упал в двухметровую теплокамеру и повис вниз головой, зацепившись за конструкции.

Спасатели с помощью альпинистского снаряжения вытащила мужчину из люка. Пострадавший госпитализирован в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседней Чувашии в июне 2019 года в канализационный люк провалилась двухлетняя девочка. Инцидент произошёл в микрорайоне Альгешево в Чебоксарах. Следственным управлением тогда было предварительно установлено, что специалисты «Водоканала» проводили работы около одного из домов по улице Болгарстроя и не успели выставить специальные ограждения возле открытого канализационного колодца.