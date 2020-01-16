Нижний Новгород, , 17:13 — REGNUM Все фигуранты дела о получении взятки против экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова считают, что дело сфальсифицировано и ходатайствуют об отводе прокурора. Фигурантами, кроме самого Маркелова, являются экс-министр сельского хозяйства Ираида Долгушева и глава «Телекомпания 12 регион» Наталья Кожанова.

Кожанова на заседании суда 15 января в очередной раз напомнила о плохом состоянии здоровья, что подтверждено медицинскими документами, постоянными вызовами скорой помощи и тем, что ее постоянно возят по больницам.

«Мне грозит до 12 лет колонии. Я нахожусь в СИЗО уже почти 3 года, 9 месяцев идет следствие, но я так и не пойму, в чем меня обвиняют. Прокуратура через СМИ распространяет ложную информацию, будто я обналичила деньги, которые передала Маркелову, но это ничем не подтверждается — ни материалами дела, ни в суде», — цитирует Кожанову портал «7×7». Она считает, что при задержании гособвинители не дали должной оценки состоянию её здоровья, и потому она требует отвода прокурора.

Она заявила о своей полной невиновности.

«Если была бы взятка, я бы дала показания и меня уже давно бы освободили от ответственности. Но я-то сижу. Потому что взятки не было… Была купля-продажа, были вексели. Я этого не отрицаю», — пояснила Кожанова.

Долгушева также категорически не согласна с тем, что она «оказывала давление на свидетелей», в связи с чем и была помещена в СИЗО.

Маркелов поддержал женщин и назвал дело не только сфальсифицированным, но и «высосанным из пальца».

Уточняется, что в 2020 году слушания по делу будут проходить четыре раза в неделю.

Читайте также: Перечень изъятого имущества экс-главы Марий Эл зачитывали три часа

Как сообщало ИА REGNUM, экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов был задержан 13 апреля 2017 года. Уголовное дело в отношении него было возбуждено сразу по трём статьям УК РФ. Его обвинили в даче и получении взятки, а также посредничестве во взяточничестве. Кроме Маркелова, фигурантами по делу проходят глава компании «Телекомпания 12 регион» Наталия Кожанова и бывший депутат Госсобрания республики, учредитель птицефабрики «Акашевская» Николай Криваш. В одно производство с делом Маркелова объединено дело экс-главы минсельхоза республики Ираиды Долгушевой. Следствие полагает, что Маркелов через главу компании получил от Криваша взятку в размере 235 млн рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Она, как полагает следствие, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики в интересах Криваша, что позволило Маркелову получить взятку в особо крупном размере.

Ни один из обвиняемых не признает вину, впрочем, Криваш по-прежнему находится в розыске, его адвокат же указывал, что он находится на лечении за границей.

С иском об изъятии имущества Маркелова в феврале 2019 года обратилась Генпрокуратура РФ. Общая стоимость имущества оценивалась в 1,5 млрд рублей.

До недавнего времени Долгушева была под подпиской о невыезде, однако на заседании в середине ноября текущего года её арестовали в зале суда. Обвинители отмечали, что бывшая глава ведомства по просьбе Маркелова встречалась со свидетелями обвинения. Якобы она склоняла их к изменению показаний, что и стало причиной изменения меры пресечения.

На заседании 27 декабря суд продлил арест Кожановой, Долгушевой и Маркелова до 4 апреля 2020 года. Адвокат Кожановой тогда заявил, что она отказалась от приёма пищи и жизненно-важных лекарств, фактически объявив голодовку. Причём на заседаниях суда Кожановой неоднократно становилось плохо, из-за чего объявлялся перерыв.

Читайте ранее в этом сюжете: Одна из обвиняемых по делу экс-главы Марий Эл Маркелова объявила голодовку