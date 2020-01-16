Воронеж, , 17:17 — REGNUM Приверженец радикального ислама был приговорён за финансовую поддержку сторонника террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к лишению свободы судом в городе Воронеже. Об этом 16 января сообщает пресс-служба управления ФСБ по Воронежской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ведомства был выявлен житель Воронежа, исповедующий радикальное течение религии ислам, который занимался финансированием лиц, являющихся членами международных террористических организаций и незаконных вооружённых формирований на территории стран Ближнего Востока.

Было установлено, что осуждённый неоднократно в 2018 году переводил денежные средства с электронного кошелька «Qiwi» и банковских карт стороннику радикальной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Всего мужчина перевёл в пользу террористов около 2,5 тыс. долларов США.

Мужчина был задержан в Махачкале и доставлен в изолятор временного содержания. Решением 2-ого Западного окружного военного суда от 15 января мужчина был признан виновным в преступлении по статье «Содействие террористической деятельности». Суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уголовном деле, возбуждённом в отношении уроженца Дагестана в Ивановской области за финансирование террористов.

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