Москва, , 16:55 — REGNUM Приземлившийся на недействующую взлётно-посадочную полосу аэропорта «Домодедово» самолёт Sukhoi Superjet 100 был исправен, заявили 16 января в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро».

"Никто из людей, находящихся на борту, не пострадал. Самолет в исправном состоянии», — приводит комментарий пресс-службы агентство «Москва».

В авиакомпании добавили, что службами аэропорта была организована доставка пассажиров в терминал. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, по поручению Росавиации сформирована специальная комиссия,

Как передавало ИА REGNUM, днём 16 января пассажирский самолёт SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс Сабетта — Москва, осуществил экстренную посадку на недостроенную взлётно-посадочную полосу аэропорта «Домодедово».

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