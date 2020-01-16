Волгоград, , 17:02 — REGNUM Временный запрет деятельности применён в отношении одной из пиццерий города Волжский Волгоградской области, сообщили 16 января в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. После употребления продукции этой точки общественного питания в больницу было госпитализировано 17 школьников.

Эпидемиологическое расследование начали 8 января после сообщения Волжской станции скорой медпомощи об отравлении детей. 17 школьников доставили в больницу с симптомами бактериальной кишечной инфекции. Дети приехали в Волжский на тренировочные сборы, их питание и проживание было организовано ООО «Туристический комплекс «Ахтуба». Установлено, что все заболевшие вечером 6 января съели привозную пиццу, приготовленную компанией ООО «Профидо» (сеть «Додо пицца»).

Проверка Роспотребнадзора выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований в деятельности предприятия общественного питания и на турбазе. В отношении этих юридических лиц составлены протоколы об административных правонарушениях, а пиццерию временно закрыли.

Школьников выписали из стационара 9 января, заболевание протекало преимущественно в лёгкой форме, все дети выздоровели. Эпидемиологическое расследование и проведение профилактических мероприятий продолжается.