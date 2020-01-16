Москва, , 16:52 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта начало расследование по факту экстренной посадки самолета авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную взлетно-посадочную полосу в «Домодедово». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолета RRJ-95LR-100 (модификация SSJ-100, — прим. ИА REGNUM) авиакомпании «ИрАэро» (рейс РД 4284, Сабетта — Домодедово)», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 16 января в 14:20 борт авиакомпании «ИрАэро» произвел посадку на недостроенную ВПП. Причины происшествия устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проверку проведет также Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

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