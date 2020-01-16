Москва, , 16:49 — REGNUM Росавиация начала расследование по факту экстренной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» в московском аэропорту «Домодедово», сообщает 16 января пресс-служба федерального агентства.

По предварительным данным ведомства, в результате инцидента воздушное судно не получило повреждений, пострадавших нет.

Отмечается, что расследование будет проведено «в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации».

Напомним, днём 16 января пассажирский самолёт SSJ-100, выполнявший рейс Сабетта — Москва, произвёл экстренную посадку на недостроенную взлётно-посадочную полосу аэропорта «Домодедово».

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура проверит инцидент с самолётом «ИрАэро» в «Домодедово»