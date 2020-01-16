Краснодар, , 16:42 — REGNUM Юрист, подозреваемая в убийстве клиентки, заподозрившей её в мошенничестве, предстанет перед судом в Краснодарском крае. Об этом 16 января сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении жительницы Северского района которая проходит в качестве обвиняемой по делу об убийстве в целях скрыть мошеннические действия, было направлено в Краснодарский краевой суд. В суде дело будет рассмотрено по существу с участием присяжных заседателей.

По данным прокуратуры, женщина получила от пяти семей нотариальные доверенности на представление их интересов в суде и в правоохранительных органах, при этом не имея намерения и возможности исполнить взятые на себя обязательства. Женщина сообщила своим клиентам ложные сведения о необходимости собрать различные справки и документы, произвести экспертизы и передать денежное вознаграждение судьям за решение дела в пользу доверителей и получила на эти цели около 5 млн рублей.

Одна из женщин заподозрила лже-юриста в мошенничестве и сообщила о намерении обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Тогда, по версии прокуратуры, обвиняемая решилась на убийство 62-летней клиентки и совершила его в конце декабря 2018 года. Согласно Уголовному Кодексу РФ обвиняемой грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования следственным комитетом убийства следователя Елены Шишкиной.

Читайте ранее в этом сюжете: СК РФ завершил расследование убийства следователя Елены Шишкиной