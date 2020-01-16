Москва, , 16:34 — REGNUM Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с экстренной посадкой самолёта на недостроенную полосу в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает пресс-служба ММТП.

В ведомстве отметили, что 16 января в 14:20 борт авиакомпании «ИР АЭРО», выполнявший рейс по маршруту 4284 «Сабетта — Москва-Домодедово», произвел посадку на недостроенную ВПП.

Причины и обстоятельства инцидента в аэропорту устанавливаются, отметили в пресс-службе, и при наличии оснований в ММТП будут приняты меры прокурорского реагирования.