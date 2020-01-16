Красногорск, , 16:30 — REGNUM Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу рядом с международным аэропортом «Домодедово». Об этом сегодня, 16 января, сообщают экстренные службы Московской области.

По предварительным данным, в результате экстренной посадки никто не пострадал. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали из самолета.

Причина произошедшего устанавливается.

В пресс-службе аэропорта «Домодедово» подтвердили, что пассажирский самолет авиакомпании «ИрАэро» в четверг в 14:17 штатно сел на недействующую полосу и что при этом никто не пострадал.